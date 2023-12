Enel Spa löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Das italienische Energieunternehmen Enel Spa wurde kürzlich anhand fundamentaler, technischer und Anlegerkriterien bewertet. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle Verhältnis bei 29, was im Vergleich zur Branche "Stromversorger" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enel Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 6,01 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt bei 6,722 EUR, was einer Abweichung von +11,85 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 6,14 EUR eine Abweichung von +9,48 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Auswertung ergab 0 schlechte und 9 gute Signale, wodurch eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet werden kann.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,29 Prozent, was 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Enel Spa eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass Enel Spa auf fundamentaler, technischer und Anleger-Ebene positive Bewertungen erhält, was auf eine solide Positionierung des Unternehmens hindeutet.