Enel Spa: Potenzial für Kursanstieg - 7,45 EUR als mittelfristiges Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa wird nach Einschätzung der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 7,45 EUR, was einem Potential von +22,21% entspricht.

• Enel Spa legt um +1,48% am 10.08.2023 zu

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 4,09 bei stabilem Wert

• Anteil positiver Analysteneinschätzungen: +84,85%

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie von Enel Spa ein Plus von +1,48%. Insgesamt hat sie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,57% aufzuweisen und der Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Wenn das mittelfristige Kursziel einer Aktie erreicht werden soll – hier sind es eben jene 7,45 EUR – kann dies Investoren ein Potential für eine Rendite in Höhe von bis zu +22,21% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese...