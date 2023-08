Enel Spa: Kursziel von 7,45 EUR - Eine unzureichende Bewertung

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Am gestrigen Handelstag konnte Enel Spa an der Börse um +0,68% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch -1,37%. Die Analysten sind sich einig darüber, dass das Potenzial der Aktie nicht richtig bewertet wird.

• Kursziel liegt bei 7,45 EUR

• Mittelfristiges Kurspotenzial von +25,76%

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +84,85%

Das mittelfristige Kursziel für Enel Spa liegt bei 7,45 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Gewinn von +25,76%, wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Dennoch sind insgesamt 84,85% der Analysten optimistisch und empfehlen entweder einen Kauf oder halten es für eine starke Kaufempfehlung. Nur ein einziger Experte rät zum Verkauf (1/14). Das Guru-Rating hat...