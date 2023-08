Enel Spa: Kursziel von 7,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 7,45 EUR, was einem Potenzial von +22,88% entspricht.

• Am 23.08.2023 stieg die Aktie um +1,24%

• Durchschnittliches Guru-Rating nun bei 4,09

• Starker Kauf für 9 Analysten; Optimistenanteil bei +84,85%

Gestern verzeichnete Enel Spa einen Anstieg des Aktienkurses um +1,24%. In den vergangenen fünf Handelstagen belief sich das Plus auf insgesamt +3,04%, was für eine optimistische Marktstimmung spricht.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Enel Spa beträgt aktuell 7,45 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft und die jüngste positive Entwicklung anhält,könnte das Unternehmen Investoren ein Potential von +22,88% bieten.Einigen Experten ist jedoch nicht ganz klar,auf welche Weise dies erreicht werden...