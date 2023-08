Enel Spa: Kursziel erreicht 7,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die gestrige Handelsaktivität am Finanzmarkt hat der Enel Spa Aktie einen Anstieg von +0,68% beschert. In den letzten fünf Tagen fielen die Ergebnisse jedoch um -1,37%, was auf eine pessimistische Stimmung des Marktes hindeutet.

Trotzdem sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 7,45 EUR für die Aktie von Enel Spa. Dies würde ein Potential von +25,76% eröffnen und ist somit deutlich höher als der aktuelle Kurswert.

Von insgesamt 33 Analysten raten nur einer zum Verkauf der Aktie. Währenddessen finden 19 Analysten sie kaufenswert und weitere neun bezeichnen sie sogar als stark kaufenswert. Die übrigen vier Experten halten sich neutral zu dieser Fragestellung.

Das Guru-Rating wurde nun angepasst auf einen Wert von 4,09 nach zuvor ebenfalls 4,09 Punkten.

Zusammenfassend lässt sich sagen:

• Enel Spa stieg am Vortag um...