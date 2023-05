Enel Spa: Kursziel bei 7,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 7,14 EUR und bietet somit ein Potenzial von +17,30% für Investoren.

• Enel Spa verzeichnete am 04.05.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,20%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,09 konstant

In den letzten fünf Handelstagen hat sich die pessimistische Stimmung des Marktes fortgesetzt. Die gestrige Entwicklung zeigt ein Minus von -0,20%, was einer Gesamtverlustquote über eine vollständige Handelswoche hinweg in Höhe von -1,27% entspricht.