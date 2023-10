Enel Spa: Kurspotenzial von +29,48%

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa scheint sich derzeit unterbewertet zu sein. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 7,45 EUR und somit um +29,48% über dem aktuellen Wert.

Am gestrigen Tag hat die Aktie eine negative Kursentwicklung von -0,47% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie jedoch ein Plus von +2,73% erzielen und somit optimistische Signale senden.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung zur Enel Spa beträgt aktuell +90%. Von insgesamt 30 Experten sehen neun die Aktie als starken Kauf an und weitere 18 empfehlen den Kauf. Drei Experten bewerten sie neutral mit “halten”.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,20.

Zusammengefasst ergibt sich ein positives Bild für Anleger in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Enel...