Enel Spa: Kurspotenzial von +23,06% - Aktie unterbewertet

Die Enel Spa-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,21% verzeichnet und an gestern um weitere +0,80% zugelegt. Eine Entwicklung, die viele Analysten überraschen dürfte.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 7,45 EUR und damit um insgesamt +23,06% über dem aktuellen Kursniveau. Die Bankanalysten sind sich jedoch uneins darüber, ob dieser Anstieg tatsächlich eintreten wird.

9 Analysten empfehlen einen Kauf der Enel Spa-Aktie und weitere 19 raten zum Halten. Lediglich 1 Analyst empfiehlt einen Verkauf. Somit ist eine Mehrheit von +84,85% der Meinung, dass die Aktie weiterhin Potenzial aufweist.

Der Guru-Rating-Indikator bewegt sich nun bei 4.09 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.