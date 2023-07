Enel Spa: Kurspotenzial von +20,92% auf 7,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Am gestrigen Handelstag hat Enel Spa ein Plus von +0,72% verzeichnet und sich damit in den vergangenen fünf Tagen insgesamt um -1,45% verschlechtert. Der Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie nicht korrekt ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 7,40 EUR (+20,92%). Dieses Potenzial wird allerdings nicht von allen geteilt.

9 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 19 setzen sie auf “Kauf”. Nur wenige Experten sehen das Wertpapier neutral oder schlecht. Insgesamt beträgt der Anteil optimistischer Analysten somit +84,85%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.09.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Enel-Spa-Aktie ist laut Bankanalysten unterbewertet und könnte zukünftig ansteigen. Allerdings sollten Investoren auch mögliche...