Enel Spa: Kurspotenzial von +17,89%

Am 18. Juli 2023 legte Enel Spa an der Börse um +0,75% zu und erzielte damit in einer Handelswoche einen neutralen Trend von +0,75%. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung.

Das mittelfristige Kursziel für Enel Spa liegt bei 7,40 EUR – ein Potenzial von +17,89%. Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen, empfehlen aktuell immerhin 28 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09.