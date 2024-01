Enel Spa-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Derzeit schüttet Enel Spa höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Mit einer Differenz von 5,29 Prozentpunkten (5,29 % gegenüber 0 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 10,64 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" einer Überperformance von 10,64 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt 0 Prozent. Enel Spa liegt aktuell 10,64 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Enel Spa in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 6 positive Signale und 0 negative Signale, woraus eine "Gut" Empfehlung abgeleitet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enel Spa-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- (41) als auch auf 25-Tage-Basis (32,58) im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Enel Spa aufgrund der Dividendenpolitik, der Renditeüberperformance und der neutralen RSI-Bewertung als eine gute Investmentmöglichkeit eingestuft.