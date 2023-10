Enel Spa: Analysten sehen Kursziel von 7,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa ist derzeit nach Einschätzung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 7,45 EUR, was einem Potenzial von +28,01% entspricht.

• Enel Spa steigt um +0,55%

• Mittelfristiges Kursziel bei 7,45 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,19

Gestern konnte die Aktie von Enel Spa am Finanzmarkt ein Plus von +0,55% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung jedoch insgesamt im Minus (-2,59%). Diese Zahlen stimmen eher pessimistisch und lassen Zweifel aufkommen.

Insgesamt sind sich aktuell neun Bankanalysten einig: Die Aktie ist ein starker Kauf! Weitere optimistische Stimmen kommen zu dem Schluss: “Kauf”. Nur drei Experten vergeben das Rating “halten”.

Das positive Ergebnis lässt sich durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” ergänzen. Dieser bleibt...