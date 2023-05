Enel Spa: Analysten sehen Kursziel bei 7,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die gestrige Kursentwicklung von Enel Spa lag bei -1,09%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +1,08% erzielt werden. Der Markt zeigt sich also relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt aktuell bei 7,40 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +24,06%. Von insgesamt 32 Bankanalysten empfehlen 26 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für einen starken Kauf. Lediglich einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,09 unverändert und bestätigt somit die positive Einschätzung vieler Experten.