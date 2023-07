Enel Spa: Analysten sehen Kurspotenzial von 18,78% - Zielkurs bei 7,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa konnte am gestrigen Handelstag einen Anstieg um +1,80% verzeichnen und erzielte damit in einer Woche eine positive Kursentwicklung von +3,18%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Enel-Aktie beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten 7,40 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von +18,78% bedeuten. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend.

Derzeit empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie und weitere 19 bewerten sie als “Kauf”. Vier Experten halten das Papier für neutral und lediglich ein Analyst empfiehlt den Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,09.

Insgesamt haben also noch immer rund 85% der Analysten eine optimistische Meinung zur...