Enel Spa: Analysten sehen Kurspotenzial von +17,93% - 7,40 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Enel Spa-Aktie verzeichnete am 28.07.2023 eine Kursentwicklung von -0,57%. In der vergangenen Woche gab es jedoch einen positiven Trend mit einem Anstieg um +1,29%. Die Stimmung am Markt ist insgesamt optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 7,40 EUR und damit um +17,93% über dem aktuellen Niveau. Der Durchschnitt der Bankanalysten stuft die Aktie als Kauf ein oder empfiehlt sie weiterhin zum Kauf (Guru-Rating 4,09).

Von den insgesamt 33 befragten Analysten halten sich nur wenige zurück: Während neun Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und weitere 19 das Rating “Kauf” vergeben haben, bleiben vier bei ihrer Bewertung “halten”. Nur einer gibt an zu verkaufen.

Der Anteil der Analysten mit zumindest optimistischer Einschätzung beträgt somit rund +84,85%, was auf ein großes Vertrauen in die...