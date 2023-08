Enel Spa: Analysten sehen +21,53% Kurspotenzial - Zielkurs 7,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa konnte gestern eine positive Handelsentwicklung verzeichnen und stieg um +0,34%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von insgesamt +2,35%. Offensichtlich herrscht derzeit Optimismus am Markt.

Doch was sagen die Experten in den Bankhäusern? Das mittelfristige Kursziel für Enel Spa beträgt laut dem Durchschnittswert der Bankanalysten 7,45 EUR. Sollten diese Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +21,53%.

9 Analysten bewerten die Aktie als starkes Kaufsignal. Weitere 19 Experten teilen diese Einschätzung und empfehlen einen Kauf. Vier weitere sind neutral positioniert und sprechen eine Halteempfehlung aus. Lediglich ein Analyst rät zum Verkauf.

Insgesamt überwiegt also mit einem Anteil von +84,85% die optimistische Bewertung durch die Analystengemeinschaft....