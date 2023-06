Enel Spa: Analysten erachten Aktie unterbewertet – Kursziel bei 7,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Enel Spa Aktie wird laut Aussage von Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 7,40 EUR und somit um satte +21,83% höher als der gegenwärtige Kurs.

• Am 09.06.2023 bleibt die Kursentwicklung von Enel Spa unverändert bei 0,00%

• Mittelfristiges Kursziel: 7,40 EUR

• Guru-Rating weiterhin mit einem Wert von 4,09

Am gestrigen Tag verzeichnete Enel Spa am Finanzmarkt eine stabile Entwicklung ohne Veränderungen im Vergleich zum Vortagesschlusskurs (+0,00%). In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie jedoch insgesamt um +1,28%. Der Markt scheint daher momentan relativ optimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten ein solches Ergebnis möglicherweise antizipiert hatten – ihre Stimmung ist auf jeden Fall eindeutig.

Sollten sich die Prognosen bestätigen und das mittelfristige Ziel...