Enel Spa: Aktuelle Marktanalyse und Kursziel - 7,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Gestern legte Enel Spa am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,31% hin und verzeichnete damit in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen Anstieg von +1,26%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Enel Spa momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 7,45 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von fast 20%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Aktuell empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie von Enel Spa und weitere 19 bewerten sie als “Kauf”. Lediglich drei Experten halten neutral. Dies ergibt einen Anteil optimistischer Analysten von über 90%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,19 unverändert positiv.