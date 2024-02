Enel Spa Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkaufsituation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkaufsituation hinweist. Bei Enel Spa liegt der RSI7 aktuell bei 73,93 Punkten, was auf eine Überkaufsituation hinweist. Der RSI25 liegt bei 81,89, was ebenfalls auf eine Überkaufsituation hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In den sozialen Medien wurde Enel Spa in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurden 8 positive Signale und 0 negative Signale gefunden, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Stromversorger-Branche hat Enel Spa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,64 Prozent erzielt. Auch im Versorgungsunternehmen-Sektor liegt die Rendite von Enel Spa 10,64 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enel Spa liegt bei 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Enel Spa daher eine "Neutral"-Bewertung.