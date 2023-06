Enel Spa: Aktie um +22,17% unterbewertet - Kursziel bei 7,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die gestrige Handelsentwicklung von Enel Spa am Finanzmarkt lag bei einem Plus von +0,22%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben insgesamt eine Entwicklung von -0,67%, was den Markt derzeit neutral stimmt.

Analysten sind hingegen optimistischer. Das mittelfristige Kursziel von Enel Spa liegt aktuell bei 7,40 EUR und damit um +22,17% über dem derzeitigen Kurs. Von den insgesamt 33 analysierenden Experten stuften zehn Analysten die Aktie als starken Kauf ein und weitere 17 gaben ihr das Rating “Kauf”. Fünf Experten empfehlen das Halten der Aktien und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09. Insgesamt sind somit Signale für einen möglichen Anstieg des Aktienkurses vorhanden.

Zusammengefasst:

– Gestern stieg die Aktie von Enel Spa um +0,22%

– Das mittelfristige Kursziel beträgt laut...