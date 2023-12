Enel Spa Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Aktienkurs der Enel Spa hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Stromversorger"-Branche, die im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent verzeichneten, bedeutet dies eine Outperformance von +10,64 Prozent für die Enel Spa. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, was bedeutet, dass die Enel Spa um 10,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enel Spa liegt bei 32,05, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher ein "Gut" zur Folge hat. Insgesamt erhält die Enel Spa daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Enel Spa diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie von der Redaktion eine Bewertung mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Genauer gesagt gab es 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Mit einer Dividendenrendite von 5,29 Prozent hat die Enel Spa momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Enel Spa-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.