Enel Spa: Aktie deutlich unterbewertet - Kursziel bei 7,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Kursentwicklung von Enel Spa am gestrigen Tag belief sich auf +1,28%. In der letzten Woche konnte das Unternehmen ein Plus von insgesamt +1,79% verzeichnen. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das aktuelle Kursziel für die Aktie von Enel Spa liegt bei 7,40 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +18,46%, sollten die Analysten Recht behalten. Konkret empfehlen derzeit 10 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 17 bewerten sie als “Kauf”. Nur ein einziger Analyst rät zum Verkauf.

Zusätzlich spricht auch das Guru-Rating mit einem Wert von 4,09 für eine positive Einschätzung. Es ist also davon auszugehen, dass die Mehrheit der Experten weiterhin optimistisch bleibt und in Enel Spa eine attraktive Investitionsmöglichkeit sieht.