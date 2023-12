Enel Spa Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Das italienische Energieunternehmen Enel Spa wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, um Investoren einen Einblick in die aktuelle Situation der Aktie zu geben. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Enel Spa mit einem Wert von 29,6 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Enel Spa-Aktie weist darauf hin, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (29) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (23,21) deuten auf eine Überverkauft-Situation hin. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating. In Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche hat Enel Spa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,64 Prozent erzielt. Auch bei der Dividendenpolitik schneidet Enel Spa besser ab als der Branchendurchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.