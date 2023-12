Enel Spa Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Enel Spa-Aktie wird derzeit in verschiedenen Aspekten analysiert, um eine umfassende Bewertung zu erhalten. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI von 19,93 wird die Aktie als überverkauft eingestuft, was als positiv zu bewerten ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 22, was ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für die Enel Spa-Aktie eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was das Gesamtbild des langfristigen Stimmungsbilds ebenfalls als neutral einstuft.

Die Dividendenrendite der Enel Spa-Aktie beträgt 5,29 Prozent, was 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als 6,01 EUR ermittelt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen als auch der aktuelle Schlusskurs von 6,722 EUR liegen über dem gleitenden Durchschnitt und erhalten somit ebenfalls ein positives Rating.

Insgesamt erhält die Enel Spa-Aktie gute Bewertungen für den RSI, das Sentiment, die Dividendenpolitik und die technische Analyse.