Enel Spa Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten Wochen wurde bei Enel Spa eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, daher wird dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Enel Spa daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 5,29 Prozent, was 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger, 0) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Enel Spa-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies führt zum sogenannten Relative Strength Index (RSI), einem häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 59,1 Punkten, was bedeutet, dass die Enel Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 45,25, was bedeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Enel Spa eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enel Spa liegt bei 29,6, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.