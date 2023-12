Enel Spa Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Stimmung und Diskussion über die Enel Spa-Aktie haben sich im vergangenen Monat verändert. Die Stimmung der Anleger trübte sich ein, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führte und somit zu einem "Gut"-Rating.

Investoren, die in die Enel Spa-Aktie investieren, können eine Dividendenrendite von 5,29 % erzielen, was einen Mehrertrag von 5,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen also höher aus, was zu einer Bewertung von "Gut" für die Ausschüttungspolitik führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Enel Spa beträgt 29, was zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Enel Spa-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Enel Spa-Aktie.