Enel Spa Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Enel Spa, ein führendes Energieunternehmen, wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 7,73 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +22,39% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 24.01.2024 verzeichnete Enel Spa einen Kursrückgang von -0,28%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich der Verlust auf insgesamt -1,44%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist. Die Entwicklung am Finanzmarkt verdeutlicht, dass nicht alle Analysten diese negative Tendenz erwartet hatten.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten legt das mittelfristige Kursziel von Enel Spa bei 7,73 EUR. Dabei sind 9 Analysten der Ansicht, die Aktie sei ein starker Kauf, während 18 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, allerdings ohne Euphorie. 4 Experten geben eine neutrale Bewertung ab und empfehlen, die Aktie zu halten. Insgesamt zeigen 87,10% der Analysten trotz des aktuellen Trends noch Optimismus in Bezug auf Enel Spa.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”, was die positive Einschätzung der Analysten zusätzlich unterstreicht.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Enel Spa aufgrund ihrer aktuellen Unterbewertung ein erhebliches Kurspotenzial aufweist. Die uneinheitlichen Meinungen der Analysten spiegeln die aktuelle Marktunsicherheit wider, wobei die überwiegende Mehrheit dennoch optimistisch bleibt.

