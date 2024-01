Enel Spa-Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Aktie von Enel Spa wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt etwa 14,66% über dem aktuellen Kurs. Am 11.01.2024 verzeichnete Enel Spa einen Rückgang von 0,96%. Das Kursziel für Enel Spa wird auf 7,65 EUR festgelegt, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 4,16.

Kursentwicklung und Prognose

Am vergangenen Tag verzeichnete Enel Spa einen Rückgang von 0,96% an den Finanzmärkten. In den letzten fünf Handelstagen und einer vollständigen Handelswoche summiert sich der Rückgang auf 0,28%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt zu sein.

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 7,65 EUR. Dies deutet auf ein Kurspotenzial von +14,66% hin. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, da die jüngste Kursentwicklung einen neutralen Trend aufweist.

Analystenbewertung

Aktuell sind 9 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Weitere 18 Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, jedoch eher optimistisch als euphorisch. 4 Experten positionieren sich neutral und geben die Bewertung “halten” ab. Insgesamt sind also 87,10% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt.

Abschließende Einschätzung

Die positive Einschätzung der Analysten wird durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, welcher zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Mit einer neutralen Marktentwicklung und uneinheitlichen Meinungen der Analysten bleibt die weitere Entwicklung der Aktie von Enel Spa spannend und sollte weiterhin aufmerksam verfolgt werden.

