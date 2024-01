Enel Spa Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Enel Spa derzeit unterbewertet ist und ein wahres Kursziel von 7,65 EUR hat, was einem Potenzial von +13,67% entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung von Enel Spa

Am 29.12.2023 verzeichnete Enel Spa eine Kursentwicklung von +0,31%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine Gesamtsteigerung von +0,84% verzeichnen, was auf eine relativ neutrale Stimmung auf dem Markt hindeutet.