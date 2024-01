Enel Spa Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Aktienkurs von Enel Spa hat sich im vergangenen Jahr mit einer Rendite von 10,64 Prozent deutlich positiv entwickelt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Überrendite von mehr als 11 Prozent bedeutet. Auch in Bezug auf die mittlere Rendite in der "Stromversorger"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 0 Prozent lag, konnte Enel Spa mit 10,64 Prozent signifikant zulegen. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Enel Spa in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was von unserer Redaktion anhand diverser Kommentare und Wortmeldungen festgestellt wurde. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmung eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung ergab ebenfalls 9 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Enel Spa festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Enel Spa mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,6 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. In Anbetracht des durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 0, liegt Enel Spa aktuell bei 0 Prozent Abstand. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.