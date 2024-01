Enel Spa Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der italienische Energieversorger Enel Spa zahlt derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt seiner Mitbewerber in der Stromversorger-Branche. Mit einer Differenz von 5,29 Prozentpunkten (5,29 % gegenüber 0 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" konnte Enel Spa eine Rendite von 10,64 Prozent erzielen, was um mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass Enel Spa weder überkauft noch überverkauft ist. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis ergab Werte von 55,19 und 35,54, was zu einer Einschätzung als "Neutral" in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Enel Spa mit einem aktuellen KGV von 29 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Stromversorger" im neutralen Bereich. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten ebenfalls als "Neutral" eingestuft.