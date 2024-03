Enel Spa Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Enel Spa beobachtet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Alles in allem erhält Enel Spa daher eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Enel Spa liegt bei 60,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche hat Enel Spa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,64 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Enel Spa diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Enel Spa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.