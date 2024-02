Enel Spa Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Aktienkurs der Enel Spa hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt, was zu einer Rendite von 10,64 Prozent führte. Diese Performance liegt mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen". Die Branche "Stromversorger" erzielte eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Enel Spa auch hier mit 10,64 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Enel Spa ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,6 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Stromversorger" zeigt einen Wert von 0, was bedeutet, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt die Enel Spa mit 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Enel Spa von 6,204 EUR etwa 0,55 Prozent vom GD200 (6,17 EUR) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,56 EUR, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -5,43 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Enel Spa als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.