Enel Spa Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Enel Spa hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 10,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche eine Outperformance von +10,64 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors von 0 Prozent liegt Enel Spa deutlich vorn. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Enel Spa mit 5,29 Prozent ebenfalls über dem Branchendurchschnitt. Die Differenz von +5,29 Prozent zur Branche verleiht der Aktie eine positive Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Enel Spa zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen entspricht einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Enel Spa-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längere Sicht ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Gut"-Rating für die Enel Spa-Aktie.