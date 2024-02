Enel Spa Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Enel Spa liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 67,76 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 67,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Enel Spa in den vergangenen Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Enel Spa-Aktie mit +0,55 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist jedoch auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -5,43 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Enel Spa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende verzeichnet Enel Spa derzeit eine Dividendenrendite von 5,29 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Enel Spa-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.