Enel Spa Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das italienische Energieunternehmen Enel Spa wird momentan aufgrund verschiedener Faktoren bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 29 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Stromversorger-Branche. Somit erhält Enel Spa eine neutrale Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die Dividende schneidet Enel Spa im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger mit einer Dividendenrendite von 5,29 % positiv ab. Dies führt zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enel Spa liegt bei 91,01, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 67,37, was eine neutrale Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Enel Spa mittelmäßig ist, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Hinsicht führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls als neutral einzustufen. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Enel Spa in verschiedenen Bereichen wie dem KGV, der Dividendenrendite, dem RSI und dem Sentiment neutral bewertet wird.