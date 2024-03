Enel Spa Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Enel Spa-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 5,29 Prozent erwirtschaftet, was 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Enel Spa bei 6,103 EUR und damit 1,09 Prozent unter dem GD200 (6,17 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 6,15 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -0,76 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Enel Spa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Verglichen mit Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Enel Spa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,64 Prozent erzielt, was 10,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt 0 Prozent, wobei Enel Spa aktuell 10,64 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Einschätzung des Aktienkurses. Die Analyse von sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei acht konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (5 "Gut", 3 "Schlecht"). Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Enel Spa hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.