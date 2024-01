Enel Spa Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Enel Spa. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,36 Punkten, was bedeutet, dass Enel Spa derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,22, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Enel Spa von 6,672 EUR eine Entfernung von +9,02 Prozent vom GD200 (6,12 EUR) auf, was ein "gutes" Signal darstellt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt bei 6,47 EUR, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Enel Spa-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Enel Spa beträgt 5,29 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (4,66) liegt. Daher erhält Enel Spa eine "neutral" Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend, was zu einer "guten" Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigte auch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhielt als üblich, was ebenfalls zu einem "guten" Rating führt. Insgesamt erhält die Enel Spa-Aktie daher ein "gutes" Rating.