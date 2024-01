Enel Spa Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Der RSI der Enel Spa-Aktie für die letzten 7 Tage liegt aktuell bei 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkauft-Situation (Wert: 25,61), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Enel Spa somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Enel Spa derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,6, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben dabei ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktie von Enel Spa eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Enel Spa-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,64 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +10,64 Prozent bedeutet. Sowohl im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche als auch im Vergleich mit dem "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat Enel Spa eine Überperformance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.