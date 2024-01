Enel Spa Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Enel Spa-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen technischen und finanziellen Indikatoren. Gemäß der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Enel Spa bei 6,709 EUR, was einer Entfernung von +10,35 Prozent vom GD200 (6,08 EUR) entspricht, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,34 EUR, was wiederum ein "Gut"-Signal mit einem Abstand von +5,82 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI der Enel Spa bei 46,76, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird der RSI als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Enel Spa beträgt 5,29 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,66 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Enel Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,64 Prozent erzielt, was 10,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.