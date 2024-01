Enel Spa Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Enel Spa liegt derzeit bei 58,82 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,96 ein "neutral" Rating für Enel Spa an.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Enel Spa mit einer Rendite von 10,64 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Aktie von Enel Spa in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufwies, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Enel Spa somit als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enel Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,15 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,662 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund des geringen Unterschieds zwischen dem letzten Schlusskurs und dem gleitenden Durchschnitt von 6,55 EUR.

Insgesamt wird die Enel Spa-Aktie somit aufgrund der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.