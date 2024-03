Enel Spa Aktie: Eine Überraschung für die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Enel Spa ist ein Unternehmen, das derzeit stark im Fokus von Analysten steht. Die Experten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ein erhebliches Kurspotenzial von +24,78% bietet.

Aktuelle Kursentwicklung von Enel Spa

Am 15.03.2024 verzeichnete Enel Spa eine Kursentwicklung von +0,03% an den Finanzmärkten. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Gesamtverlust von -0,41%. Der Markt zeigt sich derzeit relativ neutral gestimmt.

Kursziel und Einschätzungen der Analysten

Das aktuelle Kursziel von Enel Spa liegt bei 7,65 EUR. Die Analysten in den Bankhäusern sind sich einig, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 7,65 EUR hat. Dies würde den Investoren ein Kurspotenzial von +24,78% eröffnen.

Analysteneinschätzungen

Die Meinungen der Analysten bezüglich Enel Spa sind unterschiedlich. Während 8 Analysten die Aktie als starken Kauf einstufen, sind 15 weitere Analysten optimistisch und empfehlen den Kauf. 6 Experten positionieren sich neutral und raten dazu, die Aktie zu halten. Lediglich 1 Analyst ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Insgesamt zeigen sich also 76,67% der Analysten optimistisch bezüglich Enel Spa.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Einschätzungen der Analysten spielt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” eine Rolle. Dieses Rating zeigt, dass die aktuelle Einschätzung zu Enel Spa zuvor bereits positiv war.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Enel Spa derzeit im Fokus der Analysten steht und ein erhebliches Kurspotenzial von +24,78% bietet. Die Meinungen der Analysten sind jedoch unterschiedlich, wobei die Mehrheit eine positive Einschätzung abgibt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Enel Spa-Analyse von 17.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Enel Spa jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Enel Spa Aktie

Enel Spa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...