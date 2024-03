Enel Spa Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Das Internet hat einen enormen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Enel Spa wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Veränderungen ergeben haben. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Stimmungsbild für Enel Spa.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Enel Spa liegt bei 52,73, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 66,53. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtbild mit einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Enel Spa derzeit um -7,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -4,5 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als neutral eingestuft.

Die Dividendenrendite von Enel Spa beträgt 5,29 Prozent, was 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs und zeigt eine positive Bewertung der Dividendenpolitik von Enel Spa.