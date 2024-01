Enel Spa Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Die Diskussionen über Enel Spa in den sozialen Medien geben ein positives Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zu dem Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, da auch acht Handelssignale in diese Richtung deuten. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 8 Gut- und 0 Schlecht-Signalen.

Die Dividendenrendite von Enel Spa liegt mit 5,29 % weit über dem Branchendurchschnitt von 0 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Enel Spa momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt sich ein Wert von 6,15 EUR auf Basis der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum Durchschnitt.

Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezüglich der Enel Spa-Aktie als angemessen bewertet und das Unternehmen wird überwiegend positiv eingeschätzt.