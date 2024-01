Enel Spa Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Aktienkurs von Enel Spa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,64 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +10,64 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu lag der Durchschnitt der "Stromversorger"-Branche bei 0 Prozent. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor übertraf Enel Spa den durchschnittlichen Wert um 10,64 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Enel Spa derzeit bei 6,15 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 6,622 EUR notiert, was einem Abstand von +7,67 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,54 EUR, was einer Differenz von +1,25 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Enel Spa-Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Enel Spa. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Auf Basis dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret handelte es sich um 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite von Enel Spa bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,29 Prozent, was 5,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Enel Spa-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.