Enel Chile, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von Enel Chile hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Versorgungsunternehmen-Sektor eine Überperformance von 39,55 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Stromversorger-Branche liegt bei -0,75 Prozent, was bedeutet, dass Enel Chile aktuell um 39,55 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enel Chile bei 3,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,93 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -6,39 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 2,9 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,03 Prozent als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Enel Chile haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gibt keine Anzeichen für eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung als "Neutral" in diesem Kriterium führt. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Enel Chile daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Enel Chile mit einer Ausschüttung von 2,17 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt der Stromversorger mit 4,83 Prozent. Die Differenz von 2,66 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.