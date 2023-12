Enel Chile Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der Enel Chile-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 71, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen geprägt war. An vier Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen herrschten ebenfalls positive Themen vor, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Enel Chile 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung in Bezug auf Enel Chile hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dennoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.