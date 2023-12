Enel Chile Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Enel Chile-Aktie erhält von Analysten eine positive Bewertung aufgrund ihrer Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 21, was einer positiven Differenz von +15,65 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,03 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,37 USD, was einem Unterschied von +11,22 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Enel Chile-Aktie wird ebenfalls positiv eingeschätzt. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die allgemeine Stimmung sind überwiegend positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Hinsicht führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,78 auf, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und resultiert in einer insgesgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe.