Enel Chile Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Enel Chile hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 38,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche eine Outperformance von +40,73 Prozent bedeutet. Diese starke Leistung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Enel Chile-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (54) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (51,15) weisen darauf hin, dass das Wertpapier neutral bewertet werden sollte.

Auf fundamentaler Basis wird Enel Chile im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,29, was einen Abstand von 95 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 125,79 bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie auf fundamentaler Basis positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Enel Chile mit 2,17 Prozent jedoch 2,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.