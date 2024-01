Enel Chile Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Enel Chile-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der bei 3,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,07 USD weicht um -0,65 Prozent ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,21 USD) weist eine Abweichung von -4,36 Prozent auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Enel Chile-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Enel Chile mit 2,17 Prozent 2,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger. Nach dieser Analyse wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Enel Chile liegt aktuell bei 76,67 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder einen überkauften noch einen überverkauften Zustand, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen erhält das Enel Chile-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine negative Änderung in der Stimmungsrate identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.